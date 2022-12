Gertraud Rau aus Wölm stand 65 Jahre im Dienst der Kirchenmusik. Sie spielte die Orgel und leitete auch Chöre, zuletzt den Gesangverein Engelhardsberg. Für ihren Einsatz wurde sie im Rahmen des Adventsgottesdienstes in der Muggendorfer Laurentiuskirche geehrt.

Pfarrer David Kieslich würdigte die treuen Dienste und überreichte eine Dankurkunde des Verbandes der evangelischen Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen, unterschrieben von dessen Präsident, Kirchenmusikdirektor Klaus Bormann. Ihr Ehemann Johannes Rau war Dekan in Rothenburg. Nach der Versetzung in den Ruhestand zog das Ehepaar nach Wölm und so in die Kirchengemeinde Muggendorf . hl