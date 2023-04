1996 trat sie ihren Dienst im Diakonie-Seniorenzentrum Martin Luther an. Ende März übergibt Gerlinde Streit ihre Position als Hauswirtschaftsleitung an ihre Nachfolgerin Andrea Distler und verabschiedet sich nach fast 27 Jahren im Streitberger Pflegeheim der Diakonie Bamberg-Forchheim in den Ruhestand.

Gemeinsam mit ihrem Mann Diakon Wolfgang Streit war sie eines der letzten „Hauselternpaare“, das bei der Diakonie Bamberg-Forchheim die Leitung eines Pflegeheims übernommen hatte: Er war zuständig für die Gesamtleitung, sie für den hauswirtschaftlichen Bereich. Tatsächlich wohnten sie damals sogar in einer Wohnung in der Einrichtung. Mit überraschenden nächtlichen Besuchen von Bewohnern und auch Mitarbeitenden mussten die Streits immer wieder umgehen. Mittlerweile ist das Streitberger Seniorenzentrum erweitert und vor allem modernisiert. Auch Familie Streit wohnt nicht mehr im Pflegeheim. Gerlinde Streit hat einen wichtigen Anteil daran, wie das „Haus Martin Luther “, wie es früher hieß, heute aufgestellt ist. Die Wäscherei, der Küchenbereich, aber auch das Dekorieren des Hauses gehörten zu ihrem Aufgabenbereich. In guter Erinnerung bleiben der gelernten Krankenschwester die Feste, Konzerte und die schönen Begegnungen mit Bewohnern, Angehörigen und Kollegen, aber auch die gute Zusammenarbeit.

Einrichtungsleiterin Alexandra Dauer bedankte sich herzlich bei Gerlinde Streit für das jahrelange Engagement und verabschiedete sie mit den Kollegen in den neuen Lebensabschnitt. red