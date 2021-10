So wie sich der Mensch bei der ärztlichen Vorsorge auf Herz und Nieren untersuchen lässt und das Auto regelmäßig zur Hauptuntersuchung muss, so gibt es auch für Kliniken einen wiederkehrenden Qualitätscheck: die Rezertifizierung.

„Eine Art Tüv für die Einrichtung“, erklärt Waltraud Bürkner. Die Qualitätsmanagementbeauftragte für den Klinikstandort Ebermannstadt hat Grund zur Freude: Die geriatrische Rehabilitation hat den Check wieder bestanden. Und somit erhält das Zertifikat, als Zeugnis guter Qualität, im Hause erneut seinen Ehrenplatz.

„Die Rezertifizierung findet alle drei Jahre statt“, erläutert Waltraud Bürkner. In der geriatrischen Reha erfolgte sie in zwei Tagen Ende Juni. Das ist quasi eine Rundum-Kontrolle durch ein externes Unternehmen. Geprüft werden nicht nur die stationäre ärztliche , therapeutische und pflegerische Betreuung der Reha-Patienten mit Diagnostik und Behandlung, sondern auch die Schnittstellen zu den zentralen Verwaltungs- und Versorgungseinrichtungen des Klinikums Forchheim-Fränkische Schweiz am Standort Ebermannstadt .

Das Ergebnis: „Sie sind gecheckt.“ Damit erfüllt die geriatrische Reha alle Qualitäts-Anforderungen nach Norm. Aber das heißt nicht, dass man sich auf den „Lorbeeren“ ausruhen kann. „In den nächsten beiden Jahren erfolgen wieder sogenannte Überwachungsaudits, um die Weiterentwicklung der Qualität zu überprüfen“, betont Ulrike Brütting. Sie ist interne Auditorin und Mitarbeiterin im Qualitätsmanagementteam, das sich unter Federführung von Eberhard Kuon monatlich trifft. Ulrike Brütting ist unter anderem auch für die Patientenbefragungen und Auswertungen zuständig.

Allemal anschaulicher als die Erfüllung der Forderungen einer staubtrockenen Norm klingen immer noch die Bewertungen aus Patientenmund. red