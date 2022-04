Am frühen Sonntagmorgen ist eine 58-jährige Frau mit ihrem Renault von Unterrüsselbach in Richtung Igensdorf an der Kreuzung zur B 2 aus Unkenntnis über die Straßenführung geradeaus in den gegenüberliegenden Graben gefahren. Die Fahrerin blieb unverletzt. Allerdings entstand am Auto ein Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich.