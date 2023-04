An seinem 90. Geburtstag hat Georg Schuler seinen Hometrainer auf die Seite gestellt. An jedem anderen Tag radelt er darauf täglich eine halbe Stunde. „Bis nach seinem 70. Geburtstag ist er täglich im Wald gejoggt“, erzählte seine Tochter Christa, als Bürgermeister Ralf Kunzmann (FW) und stellvertretender Landrat Otto Siebenhaar (FW) dem Jubilar gratulierten.

Georg Schuler ist in Gräfenberg geboren, getauft, aufgewachsen, hat Maurer gelernt und in diesem Beruf bis 1959 gearbeitet. Nach einem Unfall riet ihm sein Arzt, diesen Beruf auszusetzen, weshalb Schuler zu den Vereinigten Papierwerken in Nürnberg-Schafhof wechselte. Als Fließbandarbeiter fing er dort an und arbeitete sich zum Vorarbeiter, zum Schichtleiter und schließlich zum stellvertretenden Produktionsleiter hoch. Bis zur Rente blieb der Jubilar in dem Betrieb.

1956 lernte er seine spätere Ehefrau Käthe kennen. Sie musste aus ihrer Heimat Niederschlesien flüchten und kam 1952 nach Gräfenberg . Bei einem Kirchenchorausflug an den Fichtelsee hat er seine Frau gefunden „und nicht mehr losgelassen“, erzählt Käthe Schuler. Die beiden feierten im Dezember eiserne Hochzeit.

Seit Georg Schuler im Ruhestand ist, hat er sich als Hausmann entdeckt. Während seiner Berufsjahre wurde er verwöhnt. Seine Frau verrichtete Heimarbeit und kümmerte sich um Haus und Garten und um Tochter Christa. Das Umsorgen geht nun in die dritte Generation, denn auch um die Enkel Florian und Stefan kümmerte sich das Paar, während die Tochter arbeitete. Die Enkel sind inzwischen erwachsen und lassen mit ihren Frauen Kathi und Mona den Opa hochleben. Nun rufen die Urenkel Leon, Aaron und Felix nach dem Uropa.

Georg Schuler war auch aktiv im Posaunenchor, im Männergesangverein Frankonia und in der Feuerwehr. Mit Bergsteigen hatten er und seine Frau auch ein ungewöhnliches Hobby. map