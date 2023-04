Das Essen in Senioreneinrichtungen soll günstig, schmackhaft und gleichzei-tig hochwertig und regional geprägt sein. Um den hohen Anforderungen gerecht zu werden, hat sich das Seniorenzentrum des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) am Königsbad in Forchheim im Bereich Verpflegung weitergebildet und dafür vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Bayreuth-Münchberg im Auftrag von Ernährungsministerin Michaela Kaniber eine Urkunde erhalten.

Das BRK-Seniorenzentrum am Königsbad und sieben weitere oberfränkische Einrichtungen hatten im vergangenen Jahr am Coaching Seniorenverpflegung teilgenommen, welches das Sachgebiet Gemeinschaftsverpflegung Oberfranken am AELF Bayreuth-Münchberg anbietet. Inhalte des Coachings waren ein gesundheitsförderliches und nachhaltiges Speisenangebot sowie die Kommunikation innerhalb und außerhalb der Einrichtungen.

Laut Sachgebietsleiterin Susanne Dobelke ist „vor allem in Senioreneinrichtungen die Verpflegung ein Höhepunkt des Tages“ und habe daher viel mit der Wertschätzung gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern zu tun.

Michael Bliese, Küchenleiter im Seniorenzentrum am Königsbad, probiert laut Pressemitteilung des AELF immer wieder Neues im Speiseplan aus. Bei Bliese stünden Gerichte wie Kichererbsencurry und Couscoussalat regelmäßig auf dem Speiseplan. Rückendeckung erhalte er von Einrichtungsleiterin Parbati Pangeni. red