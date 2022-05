Ein Grundschulwettbewerb im Schwimmen nach über zwei Jahren Pandemie und vielen entfallenen Schwimmeinheiten – kann das funktionieren und ist es das, was Kinder nach dieser langen Zeit brauchen? Diese Frage stellten sich Marion Knauer und Jan Wolderich, die Vorsitzende und der Geschäftsführer des Arbeitskreises Sport in Schule und Verein zu Beginn dieses Schuljahres.

Doch beide hatten schon lange eine alternative Idee im Kopf: ein Schwimmfest, bei dem sich nicht nur die starken Schwimmer der Schulen im Wettkampf messen, sondern alle Schüler einer Klasse zum Zuge kommen, alle im Königsbad die Disziplinen vor dem eigentlichen Start nochmals ausprobieren können, jeder Einzelne mit seiner Leistung zur Endplatzierung beiträgt und eine der Aufgaben nur von der ganzen Klasse als Team bewältigt werden kann.

Auch nicht ganz so sichere Schwimmer waren nicht ausgeschlossen. Für sie gab es besondere Angebote im Lehrbecken wie „Tauchringwandern“ und „Rettungsfloß“ oder „Nudelschwimmen“ im tiefen Wasser.

Das Fazit: Das Konzept ging auf. Die Vorfreude der Grundschüler auf die Veranstaltung war riesig, alle gaben ihr Bestes, von außen wurde frenetisch angefeuert, die anwesenden Schüler hatten ausreichend aktive „Wasser- und Schwimmzeit“, jede Klasse brachte ihr Rettungsfloß aus Schwimmnudeln und -brettern sicher an die andere Uferseite und sogar zum Rutschen blieb zur Begeisterung der Schüler noch Zeit.

Mit Goldmedaillen belohnt wurden als jüngste Teilnehmer die Schüler der 3. Klasse der Grundschule Pinzberg, in Jahrgangsstufe 3/4 (Kombiklasse) die Martingrundschule sowie in Jahrgangstufe 4 die Klasse 4b der Grundschule Dormitz-Hetzles-Kleinsendelbach. Außerdem mit Klassen am Start waren die GS Ebermannstadt, die GS Heroldsbach, die GS Hiltpoltstein, die GS Kirchehrenbach und die GS Langensendelbach. red