Die evangelischen Kirchengemeinden Gräfenberg, Thuisbrunn und Walkersbrunn planen die Bildung einer gemeinsamen Pfarrei . Dabei bleiben die drei Kirchengemeinden weiterhin selbstständig und regeln ihre Angelegenheiten mit dem für sie zuständigen Pfarrer. Um auch Synergieeffekte zu erreichen, werden von den Pfarrern künftig übergreifende Aufgaben auf Pfarreiebene wahrgenommen. Über die Pfarreibildung, die noch dieses Jahr vollzogen werden soll, werden die Mitglieder der Kirchengemeinden von Dekan Reiner Redlingshöfer im Rahmen einer Gemeindeversammlung informiert. In Thuisbrunn findet sie am Mittwoch, 6. April, um 19 Uhr in der Katharinenkirche und in Gräfenberg am Donnerstag, 7. April, um 19.30 Uhr in der Dreieinigkeitskirche statt. Die Versammlung in Walkersbrunn ist am Donnerstag, 5. Mai, um 19.30 Uhr in der Walkersbrunner Kirche. red