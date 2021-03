Die Gemeinde Heroldsbach startet noch im März als eine der ersten Gemeinden im Landkreis in enger Kooperation mit dem Landkreis Forchheim und maßgeblicher Unterstützung des Malteser Hilfsdienstes sowie ortsansässigen Ehrenamtlichen mit einem eigenen Covid-19-Testzentrum in der gemeindlichen Hirtenbachhalle, Schloßstraße 28.

Die Gemeinde Heroldsbach möchte laut Pressemitteilung ihren Bürgern damit einen besonderen Service vor Ort ermöglichen und dazu beitragen, die Kapazitäten an Testungen im Landkreis Forchheim auszubauen.

Die Leitung des Testzen­trums vor Ort übernimmt der Malteser Hilfsdienst, der die Abwicklung der beiden "Teststraßen" koordiniert. Eingesetzt werden hauptsächlich Nasenflügel-Schnelltests.

Wie läuft eine Testung ab?

Im Foyer der Hirtenbachhalle muss ein Anmeldeformblatt ausgefüllt werden, welches dann an der Anmeldestation abgegeben werden muss. Die Person an der Anmeldestation notiert alle Daten, und im Anschluss wird in einer der beiden "Teststraßen" ein Nasenflügel-Schnelltest durchgeführt. Im Anschluss benötigen Besucher etwa 15 Minuten Wartezeit, bis der Schnelltest ausgewertet wurde und sie das Ergebnis in Händen halten können. In Zukunft wird das analoge in ein digitales System gewandelt. Bürger erhalten dann das Ergebnis per SMS auf ein Mobiltelefon. Die Wartezeit entfällt dann.

Das Testzentrum in Heroldsbach öffnet am Mittwoch um 18 Uhr. Während der Osterferien wird das Testzentrum an Werktagen von 18 bis 21 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 11 Uhr geöffnet haben. Die Öffnungszeiten nach den Osterferien werden noch geplant.

Wer Interesse daran hat, das Team ehrenamtlich zu unterstützen, kann sich bei Pascal Fellinger vom Malteser Hilfsdienst unter Telefon 0175/7854371 beziehungsweise per E-Mail an pascal.fellinger@malteser.org melden. red