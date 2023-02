Im Rahmen des Regionalbudgets wird die Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) Fränkische Schweiz in diesem Jahr insgesamt 26 Kleinprojekte im ILE-Gebiet fördern. Die ILE-Managerinnen Nadine Zettlmeißl und Corinna Brauer freuen sich in einer Pressemitteilung, dass aufgrund der Förderung rund 160.000 Euro in Kleinprojekte investiert werden. 90 Prozent der Zuschüsse übernimmt das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken.

Das Auswahlgremium hat im Januar 26 Projekte für dieses Jahr genehmigt, jetzt wurden die Verträge geschlossen und die Umsetzung beginnt. Die Projekte spiegeln laut Pressemitteilung der ILE mit Sitz in Ebermannstadt die Bandbreite der Handlungsfelder im Integrierten ländlichen Entwicklungskonzept (Ilek) wider.

Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Schaffung von Sport- und Naherholungsangeboten an der frischen Luft. So wurden unter anderem ein Beachvolleyballplatz in Dobenreuth, ein Bewegungsparcours in Unterleinleiter, eine Calisthenics-Anlage mit Fallschutzbelag im Wiesenttal und Kinderspielplätze in Ebermannstadt und in Leimersberg gefördert. Projekte des Fränkische-Schweiz-Vereins wie die Einrichtung eines Infopavillons am Morschreuther Flurbereinigungsdenkmal werden gefördert. Mit viel ehrenamtlichen Engagement entstand außerdem ein Kommunbrauhaus in Kunreuth.

Mit Unterstützung des Amtes für ländliche Entwicklung Oberfranken legt die ILE „Fränkische Schweiz aktiv“ – der Verein ist ein Zusammenschluss der Kommunen Ebermannstadt , Gößweinstein, Kirchehrenbach, Kunreuth, Leutenbach, Pinzberg, Pretzfeld, Unterleinleiter, Waischenfeld, Weilersbach, Wiesenthau und Wiesenttal – erneut ein sogenanntes Regionalbudget auf. Dieses ermöglicht es, bürgerschaftliche Kleinprojekte mit bis zu 70 Prozent der Nettogesamtkosten (maximal 10.000 Euro) zu bezuschussen. Die Gesamtkosten des Projektes müssen zudem zwischen 500 und 20.000 Euro liegen.

Weitere Infos zur nächsten Förderperiode gibt es unter ile-fsa.de. red