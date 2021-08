Die Walberla-Bühne Kirchehrenbach konnte heuer coronabedingt nicht auftreten, dennoch wollte der Verein den Flutopfern in der Eifel finanziell helfen.

Der Vorstand wurde auf eine Spendenaktion in Heroldsbach aufmerksam. Die Aktion wird von Kerstin Kupfer zusammen mit der Gemeinde und der Feuerwehr Heroldsbach/Thurn organisiert. In Euenheim (Eifel) habe man Angehörige und könne bestätigen, dass jede Hilfe ankomme und dringend benötigt werde, so Kupfer. Die Walberla-Bühne überreichte daher einen Scheck über 500 Euro für diesen guten Zweck. red