In der Sitzung des Gemeinderats Wiesenthau wurde der Haushalt 2021 vorberaten. Für die Erschließung des Baugebiets "Binzig" wurden 150 000 Euro eingestellt. "Da geht es nur um Restarbeiten", erklärt Bürgermeister Bernd Drummer (BGW). An der Kindertagesstätte müssen noch Fenster ausgetauscht werden und Putz- und Malerarbeiten sind noch offen. Deshalb wurden hier 100 000 Euro vorgesehen.

Bau von Zisternen

In einer früheren Sitzung hatte das Gremium beschlossen, dass der Bau von Zisternen gefördert werden soll. Dafür wurden 15 000 Euro im Haushalt eingestellt. Drummer erläuterte die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Gemeinde. Deshalb stünden 30 000 Euro für die Errichtung von Photovoltaikanlagen, 70 000 Euro für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und 7000 Euro für die Errichtung einer Ladesäule zur Verfügung. In der letzten nichtöffentlichen Sitzung war die Anschaffung eines Feuerwehrautos für Schlaifhausen vergeben worden. Die Gesamtkosten betragen 392 000 Euro. Das Fahrgestell wird von MAN sein, der feuerwehrtechnische Aufbau von Rosenbauer und die Ausstattung von der Firma Ludwig. Dafür wurden für das aktuelle Jahr 150 000 Euro in den Haushalt aufgenommen.

"Damit wir Grundstücke aufkaufen können, wenn uns welche angeboten werden, haben wir 200 000 zurückgelegt", berichtet der Bürgermeister . Die Kanalisierung sei fast 50 Jahre alt, hier müssten Sanierungen durchgeführt werden. Für Untersuchungen und Konzepte sind 50 000 Euro eingeplant. Für die gesamten Investitionen stehen dann etwa 1,1 Millionen Euro zur Verfügung. "Und wir haben noch ein paar Sachen, die wir seit Jahren vor uns herschieben und mal angehen, wenn Zeit ist", meint Drummer. Das seien Themen wie ein Kommunalfahrzeug für den Bauhof und dessen Erweiterung.