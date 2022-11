In der Marktgemeinderatssitzung in Pretzfeld hat es Diskussionen gegeben, ob dem Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis, das alte Sägewerk abreißen zu lassen, stattgegeben werden dürfe. Bei der Abstimmung waren zehn Gemeinderäte des 14-köpfigen Gremiums gegen einen Abriss.

Zweiter Bürgermeister Jürgen Kaiser hatte die Leitung der Sitzung übernommen, da ein Verwandter des Bürgermeisters Antragsteller war. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege hatte bereits 2013 keine Bedenken geäußert, da der Eigentümer keine Verwendung für das Gebäude habe, es zum Teil einsturzgefährdet sei, die Kosten einer Sanierung hoch wären und eine Nutzung des Erdgeschosses wegen der Hochwassersituation fraglich sei.

Kaiser hatte in einer früheren Sitzung beantragt, weitere Stellungnahmen einzuholen. Die kam von der Bezirksregierung von Oberfranken. Hierin wurde darauf verwiesen, dass das Gebäude Teil des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Isek) sei, das Baudenkmäler erhalten und Leerstände beseitigen will, um wichtige und ortsprägende Einrichtungen erhalten zu können. Kommunen seien an das Isek gebunden „und es ist außerdem die Voraussetzung für den Erhalt von Fördermitteln“.

Der Geschäftsleiter der Pretzfelder Verwaltung, Andreas Pfister, erklärte, dass nun zwei unterschiedliche Stellungnahmen von zwei übergeordneten Fachbereichen vorliegen. Auf eine weitere Nachfrage von Anfang September bei der Regierung von Oberfranken habe es noch keine Antwort gegeben.

„Grundsätzlich sollte jeder Eigentümer entscheiden können, ob er ein Gebäude abreißen will oder nicht. In diesem Fall steht es aber im Isek. Deshalb habe ich Sorge wegen zukünftiger Förderungen“, äußerte sich Gerhard Mühlhäußer (CSU/BB). Auf die Nachfrage von Adnan Kachi-Grembler (SPD/Ökologen), mit welchen Folgen genau man rechnen müsse, konnte Kaiser keine Antwort geben.

Walther Metzner (WPA) war der Ansicht, dass ein Nutzungskonzept für das Gebäude erstellt werden müsse und man dieses nicht einfach abreißen könne. Gerhard Kraft (FW) lobte das bisherige Engagement des Antragsstellers für die Gemeinde und meinte, dass dieser das Grundstück sicher gut nutzen werde. cs