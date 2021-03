Das Landratsamt Bayreuth gibt bekannt, dass der aufgrund des Geflügelpestausbruchs in Pottenstein angeordnete Sperrbezirk wie auch das Beobachtungsgebiet mit Wirkung zum 2. März aufgehoben werden. Damit dürfen auch Eier aus diesen Gebieten wieder abgegeben werden.

Auch der Landkreis Forchheim hebt ab 2. März den Sperrbezirk und das Beobachtungsgebiet auf, die im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Geflügelpest in einem kleinen Geflügelbetrieb im Landkreis Bayreuth am 29. Januar festgelegt wurden, auf. Die Stallpflicht bleibt aber bestehen.

Aufgrund der anhaltenden Ausbreitung des Geflügelpestgeschehens sowohl bei Wildvögeln als auch bei gehaltenem Geflügel gilt jedoch weiterhin die Stallpflicht. Dies betrifft sowohl Stadt und Landkreis Forchheim als auch Stadt und Landkreis Bayreuth. Die Aufstallpflicht bedeute allerdings nicht, dass alle Tiere in einem festen Stall eingesperrt werden müssten. Auch eine vor Wildvögeln geschützte Unterbringung im Außenbereich sei möglich, so dass die Tiere weiterhin in den Genuss von Tageslicht und Freiluft kommen könnten.

Eine solche Schutzvorrichtung müsse seitlich etwa durch einen engmaschigen Draht gegen ein Eindringen von Wildvögeln gesichert sein. Nach oben hin müsse etwa durch die Abdeckung mit einer Plane verhindert werden, dass Vogelkot hereinfallen könne.

Wichtig seien auch weitere strenge Hygienemaßnahmen wie Schuhwerk und Schutzkleidung, die nur im geschützten Geflügelbereich getragen werden, und regelmäßiges Händewaschen. Dazu gehörten auch Futter- und Einstreulager, die für Wildvögel nicht erreichbar sind, und das Tränken mit Leitungswasser. Auf keinen Fall sei hier Oberflächen- oder Bachwasser zu verwenden.

Iris Fuchs, Fachbereichsleiterin für Veterinärwesen und Verbraucherschutz am Landratsamt Bayreuth, sagt dazu: "Mit der Maßnahme, dass Geflügel weiterhin unter Dach gehalten werden muss, schützt nicht nur der einzelne Geflügelhalter seinen Bestand vor einem Geflügelpestausbruch und damit auch vor einer damit verbundenen Tötung der Tiere, sondern er schützt auch alle Geflügelhalter in seinem Umkreis, da bei weiteren Ausbrüchen erneut Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete angeordnet werden müssten."

Die Nichteinhaltung der Aufstallpflicht könne somit für einen Geflügelhalter sehr teuer werden. red