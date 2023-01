„Mit dem Tod von Papst Benedikt verlieren wir eine der prägendsten Gestalten unserer Kirche und viel mehr noch, einen Menschen, dessen Weisheit, lebendige Liebe zum Glauben und intellektueller Glanz unseren Respekt verdienen.“ Mit diesen Worten begrüßte Pfarrer Pater Ludwig Mazur die zahlreichen Teilnehmer am Gedenkgottesdienst für den verstorbenen Papst em. Benedikt XVI . in der Basilika Gößweinstein .

Unter ihnen befanden sich auch der Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (FW) und die Fahnenabordnungen der Feuerwehren Gößweinstein , Behringersmühle, Etzdorf-Türkelstein, Leutzdorf und Stadelhofen, angeführt vom Gößweinsteiner Kommandant Marcel Zweck. Als weitere Zele-branten feierten der Leitende Pfarrer des Seelsorgebereichs Fränkische Schweiz Florian Stark, Kaplan Pater Igor Rybak und Pater Daniel Bara den Gottesdienst mit.

In seiner Predigt schilderte Pater Ludwig den verstorbenen Papst Benedikt als einen Menschen, der keine Ehre bei den Menschen gesucht hat, sondern dem es zuallererst darum ging, das Evangelium freimütig und furchtlos zu verkündigen.

Liebe und Hoffnung

Papst Benedikt habe uns immer wieder vorgelebt, dass nicht Machtausübung im Sinne des Herrschens über andere das Kennzeichen des Petrusdienstes sei, sondern sich ganz für Jesus Christus um der Menschen willen einzusetzen. Hierzu verwies Pater Ludwig auf die Enzykliken Papst Benedikts, nach denen nur der wahrhaft dienen kann, der aus der Kraft der Liebe und der Hoffnung lebt.

Pater Ludwig sah in Papst Benedikt einen gelehrten Zeugen und einen überzeugenden Gelehrten des Evangeliums, einen begnadeten Prediger und einen unermüdlichen Brückenbauer zwischen Wissenschaft und gelebtem Glauben. „In ihm verbanden sich Glauben und Wissen, Intellekt und Herzenswärme“, stellte Pater Ludwig fest. Abschließend appellierte er an die Gottesdienstgemeinde: „Danken wir Gott für Papst Benedikt , der unermüdlich durch seinen Petrusdienst das Licht Christi aufstrahlen ließ. Beten wir für ihn und dass ein jeder Christ für die Welt immer mehr das wird, was Benedikts Name bedeutet: ein Gesegneter und ein Segen.“