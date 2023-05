Anlässlich des 90. Geburtstag von Engelbert Wagner, der am 25. April 2021 während der Corona-Zeit verstarb, fand eine Gedenkveranstaltung in der „Goglscheune“ statt. Der Hausener Bürgermeister Bernd Ruppert begrüßte dazu neben zahlreichen Ehrengästen auch Wagners Wittwe Irene und Tochter Professor Bettina Wagner.

In seiner Rede betonte Ruppert, Engelbert Wagners Wirken für die Gemeinde sei von unschätzbarem Wert gewesen, obwohl er viel Zeit außerhalb von Hausen verbracht hatte. „So war es die logische Konsequenz, dass Engelbert Wagner 1996 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt wurde“, stellte der Bürgermeister fest. In Hausen bekam Wagner 2003 den Ehrenring verliehen. Die Ehrenbürgerwürde wurde ihm 2010 zuteil.

„Ein Kulturarbeiter vom Scheitel bis zur Sohle“, sagte Anton Eckert, Kulturreferent des Landkreises Forchheim. „Ein Dorf lernt aus seiner Geschichte“, bekundete der weitere Laudator Franz Renker, früherer Bürgermeister. Engelbert Wagner wurde am 8. Mai 1933 in Hausen geboren und verstarb kurz vor seinem 88. Geburtstag . Er war von 1969 an über 40 Jahre lang ehrenamtlicher Heimatpfleger. Auf seine Anregung hin entstand eine heimatkundliche Ausstellung mit Ausstellungsstücken aus der Ortsgeschichte.

Engelbert Wagner habe laut Ruppert mit hohem Sachverstand und Können gesammelt, geforscht, konserviert und publiziert. Bücher über die Geschichte Hausens und Wimmelbachs sowie zahlreiche weitere Bücher hat er geschrieben. Der Umbau und die Einrichtung des Heimatmuseums im Greifenhaus war sein Werk. Die aus seiner privaten Sammeltätigkeit entstandene Zusammenstellung handgeschriebener Gebetbücher im Museum gilt inzwischen als die größte ausgestellte Sammlung dieser Art in Deutschland.

Wagners Tochter Bettina Wagner überreichte als Dank eine sehr großzügige Spende von 5000 Euro. Das Geld wird laut Ruppert für die Heimatpflege eingesetzt. red