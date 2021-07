Der Botanische Garten Erlangen lädt am Donnerstag, 8 Juli, um 19 Uhr zu einer kostenfreien Geburtstagsführung durch den Aromagarten ein. Am frühen Abend, wenn das Licht den Garten in eine warme Sommer-Atmosphäre taucht, werden auch die Liebhaber des Aromagartens der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zugegen sein. Am 24. Juli 1981, also vor fast genau 40 Jahren, wurde der Aromagarten eröffnet. Bei einem Spaziergang durch die verschiedenen Gartenbereiche lernt man Geschichten zu den unterschiedlichen Aromapflanzen und ihrer Kultivierung im Garten kennen. Anlässlich dieses Garten-Jubiläums finden sich auch neue Thementafeln im Garten, die Besucher vielfältige Informationen rund um die Entstehungsgeschichte, Besonderheiten, Pflanzen und Insekten bieten. Als digitales Angebot kann man sich mit der App ,Actionbound‘ zum Aroma-Forscher weiterbilden.

Eine Teilnahme an der Führung ist nur mit einer Anmeldung zur Kontaktverfolgung per E-Mail an bg-fuehrungen@fau.de möglich. Der genaue Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekanntgegeben. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Die bestehenden Corona-Regeln sind während der Führung zu beachten. red