Zwei Geburtstagskinder haben Montagnacht ihren Führerschein abgeben müssen. Vermutlich hatten sie zuvor ihren Jahrestag unabhängig voneinander ausgiebig gefeiert und wurden im Anschluss unter Alkoholeinfluss fahrend von der Polizei kontrolliert.

In der Forchheimer Straße in Ebermannstadt wollten Beamte der Polizeiinspektion Ebermannstadt gegen 22 Uhr einen 44-jährigen Opel-Fahrer verkehrsunabhängig kontrollieren. Bereits als sie ihm hinterherfuhren, fielen ihnen mehrere Fahrfehler auf. An einer Kreuzung versuchte der 44-Jährige, nach links abzubiegen, was aufgrund mehrfachen Abwürgens des Motors sehr lange dauerte. Als sie den Opel-Fahrer schließlich anhalten konnten, stellten die Polizisten sowohl seine verwaschene Aussprache als auch starken Alkoholgeruch fest. Der anschließend durchgeführte freiwillige Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus nach Ebermannstadt gebracht.

Schilder umgefahren

Etwa eine Stunde später wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf der B 470 auf Höhe der Burgruine Neideck Kurvenschilder und Leitpfosten umgefahren worden sind und mehrere Fahrzeugteile eines schwarzen Peugeot auf der Fahrbahn liegen. Eine erste Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos.

Allerdings erschienen 40 Minuten später zwei Männer an der Unfallstelle und sammelten Fahrzeugteile ein. Bei den Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass einer der beiden der Unfallverursacher war. Der Mann hatte zwischenzeitlich seinen Unfallwagen versteckt und gab den Standort des Autos nicht preis.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme bei dem 49-Jährigen angeordnet. Der Schaden an den Straßeneinrichtungen beträgt knapp 2000 Euro.

Die Führerscheine sichergestellt

Die Führerscheine der beiden Verkehrssünder wurden sichergestellt. Die beiden Männer werden wohl längere Zeit zu Fuß gehen müssen. pol