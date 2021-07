Im Rahmen des Klimafolgen-Projekts „Stadt-Klima-Wandel 2021“ des Bund Naturschutz, Kreisgruppe Forchheim , stellt Gunter Mann, Präsident des Bundesverband Gebäude-Grün, praxiserprobte Ansätze baulicher Lösungen in einem Webinar am Mittwoch, 14. Juli, um 19 Uhr vor.

Natürlich trifft in Zukunft Hitze und der zeitweise Mangel an Wasser verschiedene Kommunen in unterschiedlicher Weise. Die Grundzüge der Bedrohung wie auch die Ansätze für Lösungen lassen sich zu einem gewissen Grad verallgemeinern. Die Veranstaltung ist als Zoom-Webinar über die Webseite des BN-Projektes https://forchheim.bund-naturschutz.de/stadt-klima-wandel-21 zu besuchen. Das Thema lautet: „Gebäudegrün – ökologische Klimaanlage und mehr!“

Eine Ausstellung zu dem Thema „Gebäudegrün – ökologische Klimaanlage und mehr!“ ist noch bis Freitag, 23. Juli, in der Hauptstelle der Sparkasse Forchheim zu den normalen Öffnungszeiten zu besichtigen. Es gelten die entsprechenden Hygieneregeln des Gesundheitsamtes. Der Eintritt ist frei. red