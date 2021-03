Mit einer ungewöhlichen Aktion macht Bernd Herzing vom Landhotel Gasthof Stern in der Gößweinsteiner Ortsmitte auf die ausweglose Situation der Gastronomie aufmerksam. In dem Schrank vor seinem Lokal an der Pezoldstraße, in dem normalerweise die Spiesenkarten hängen, hat er ein Skelett drapiert. Daneben steht ein Schild mit einem traurigem Smiley und der Aufschrift "Gern hätten wir Ihm was gegeben ! - Das Sternteam".

Der Hotelchef fordert die umgehende Öffnung der Gastronomie. Für nicht umsetzbar hält er die neuesten Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, wonach der Gast ab einem bestimmten Inzidenzwert einen negativen Corona-Test braucht, um den Biergarten oder das Speiselokal überhaupt betreten zu dürfen. "Solche Beschlüsse sind für uns Gastronomen völlig unakzeptabel", sagt Herzing und betont, dass dies seine Kollegen genauso sehen.

Seit November habe er geschlossen und es gebe bis heute noch keine Perspektive, wann er wieder öffnen darf. "Wir sind hart an der Grenze und lange halten wir das nicht mehr durch", betont der Stern-Chef. Selbst wenn man Ostern zumindest die Außengastronomie wieder öffnen dürfte, wäre dies vom Wetter her ungewiss. "Wir brauchen auch eine gewisse Vorlaufzeit, denn es müssen ja auch Waren eingekauft werden", so Herzing.

Da jedoch kein Zeitpunkt zur Wiedereröffnung genannt wird, hänge man total in der Luft. Personal habe er zwar noch, doch wenn es noch länger dauert, suchten seine Mitarbeiter sich eine andere Arbeit. Auch Buchungen für das Hotel hat er für heuer so gut wie keine. An Ostern wollte im Rahmen der Osterbrunnenfahrten eine ganze Busgesellschaft zum Essen kommen. Doch die habe inzwischen auch schon abgesagt. "Man hat das Gefühl, dass die Gastronomie das Bauernopfer spielen muss", betont Herzing.