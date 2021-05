Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ist in der Pfarrer-Bauer-Straße in Burk die Tür eines Gartenhäuschens beschädigt worden. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von 50 Euro. Wer Beobachtungen dazu gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Forchheim , Telefon 09191/70900, zu melden.