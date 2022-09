Am Sonntag, 18. September, findet von 11 bis 17 Uhr der Egloffsteiner Garagenflohmarkt statt. Es haben sich viele Verkäufer mit ihren Garagen und Höfen angemeldet. Ortspläne gibt es am Samstag und Sonntag an der Avia-Tankstelle Vogel Egloffstein , in der Bäckerei Wirth Egloffstein , vor der Touristinfo Egloffstein und am Wanderparkplatz Egloffstein . Des Weiteren findet gleichzeitig am Spielplatz ein Flohmarkt von Kindern für Kinder statt. Zugunsten des neuen Spielturms gibt es Kaffee und Kuchen am Spielplatz. Auch weiteres Kulinarisches wie Crêpes, Langos sowie Gegrilltes und Getränke werden im Ort angeboten. Es wird gebeten, die öffentlichen Parkplätze zu nutzen. red