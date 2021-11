Jetzt ist es offiziell: Erster Bürgermeister Andreas Galster wird nicht ins Baiersdorfer Rathaus zurückkehren. Wie die Stadt am Montagabend mitteilte, tritt das Stadtoberhaupt mit Wirkung vom 1. Dezember in den Ruhestand. Dies habe Zweite Bürgermeisterin Eva Ehrhardt-Odörfer bekanntgegeben.

Bei einem Unfall im Dezember 2019 war Galster schwer verletzt worden. Zwar besserte sich sein Zustand von Monat zu Monat, dienstfähig wurde er jedoch nicht mehr. Auf Grund dessen wurde in einer der vergangenen Stadtratssitzungen einstimmig beschlossen, ihn in den Ruhestand zu versetzen, heißt es in der Mitteilung der Stadt . Demnach will die Stadt Galster einen gebührenden Abschied organisieren – sobald Corona dies wieder zulässt.

Galster lenkte fast 20 Jahre die Geschicke der Stadt Baiersdorf . Im März 2000 war er zum ersten Mal zum Stadtoberhaupt gewählt worden. red