Zehn Ministranten, eine Begleiterin, dazu Sonnenschein, gute Laune und ein spannendes Ziel : Schon passte alles für einen gelungenen Ministrantenausflug. Dieser Ausflug war ein kleines „Dankeschön“ für die St.-Anna-Ministranten und deren stets guten und gewissenhaften Dienst am Altar und in der Pfarrgemeinde. In Begleitung von Sonja Friepes starteten die jungen Pfarrhelfer Richtung Vierzehnheiligen. Dort stand Soccergolfen auf der Fußballgolf-Anlage Obermain, die am Fuße der Wallfahrtskirche liegt, auf dem Programm. Obwohl es bei der Abfahrt noch recht nebelig und kühl war, war die Gruppe guter Dinge und ließ sich die Vorfreude nicht nehmen. Denn schließlich riss der Himmel immer mehr auf und es wurde ein warmer, sonniger und für die jungen Leute erlebnisreicher Tag. Los ging es mit dem Soccergolfen auf der großen Anlage mit 18 Löchern. Zwei Gruppen, „die großen Minis“ und die „kleinen Minis“, spielten mit Begeisterung. Aus dem „Großen-Team“, in dem Julia und Jana Friepes, Sophia Reichelt, Timo Krause, Nina Roppelt und Fiona Hack spielten, ergatterten die ersten Plätze Julia Friepes, Sophia Reichel und Timo Krause. Von der kleinen Minigruppe, zu der Amelie Hack, Janina Rasch, Lilly Mauser und Max Weiskop gehörten, waren die ersten drei Gewinner Max Weiskopf, Amelie Hack und Janina Rasch. „Aufregend und eine Menge Spass“ war das Fazit der jungen Soccergolfer. Nach einer Pause war man dann wieder fit und es ging weiter den Berg hinauf zu einem Besuch der Basilika. Dort verweilten sie zum Gebet. dia