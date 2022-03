In der Pfarrkirche Sankt Anna Weilersbach versammelten sich die Frauen aus Kirchehrenbach und Weilersbach , um in ökumenischer Verbundenheit den gemeinsamen Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen zu feiern.

Die Frauen des Vorbereitungskomitees aus England, Wales und Nordirland hatten als Thema „Zukunftsplan Hoffnung“ gewählt. Dieser Frage gingen die Besucher unzähliger ökumenischer Weltgebetstagsgottesdienste rund um den Globus nach, so auch in der Weilersbacher Annakirche. Die britischen Inseln sind eine multiethnische, multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft, in der rund 38 Prozent einer christlichen Glaubensgemeinschaft angehören.

Barbara Stähr stellte als Verantwortliche des Vorbereitungsteams das Titelbild zum Weltgebetstag 2022 vor, das von der britischen Künstlerin Angie Fox stammt. Es ist eine Textilarbeit, die aus verschiedenen Stoffbahnen und Applikationen hergestellt wurde. Es enthält verschiedene Symbole für Freiheit, Gerechtigkeit, Friede und Vergebung. Ein Hoffnungszeichen ist die offene Türe, und der gepflasterte Weg führt in die grenzenlose Weite, aus der Dunkelheit ins Licht – zur Hoffnung. In der Bildmitte, am Anfang des Weges, stehen drei weiße Lilien zwischen den geöffneten Kirchenportalen, an welchen die gesprengten Ketten hängen. Der obere Bildrand mit der Friedenstaube wird von einem Regenbogen umspannt, der auch in den späteren Fürbitten zum Tragen kam. Ebenso zogen sich sieben Hoffnungslichter, die während des Gottesdienstes entzündet wurden, durch die Gebetsordnung.

In den Gebeten und Texten ging es dabei um die Frage, was wird aus den Menschen werden? Wie wird es weitergehen – im alltäglichen Leben, aber auch mit der Welt im Ganzen? Selten haben so viele Menschen mit Verunsicherung und Angst in die Zukunft geblickt wie in der Zeit der Pandemie. Aber: Christen glauben an die Rettung dieser Welt, nicht an ihren Untergang.

Die Frauen des ökumenischen Vorbereitungsteams liehen auch drei Einheimischen der Weltgebetstag-Länder ihre Stimmen. Sie erzählten von deren Leben und Problemen der Frauen in der Gesellschaft. Sie alle verbindet die Hoffnung und die Liebe zu ihrem Land. Sie finden Ermutigung im Glauben an Gott.

Das Friedenslicht für die Ukraine brannte während des Gottesdienstes, der mit einem Gebet um Frieden endete. Die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes erfolgte durch Rüdiger Knauer (Orgel). red