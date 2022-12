„Damit können wir viele Wunschfahrten durchführen“, freut sich Lukas Hänsch vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Forchheim. Er ist der Projektkoordinator für den Wünschewagen Franken in Forchheim, für den Barbara Lahner und Gudrun Sponsel eine Spende in Höhe von knapp 4100 Euro überbrachten. Das sind zwei Drittel des Erlöses aus den Verkäufen am Weihnachtsmarkt in Ebermannstadt. Das restliche Drittel spendeten die beiden an die Katholische Kirchenverwaltung Wohlmuthshüll .

„Eigentlich hat es immer einen Weihnachtsmarkt in Wohlmuthshüll gegeben. In diesem Jahr allerdings nicht. Deshalb haben wir uns im Oktober entschlossen, dass wir zwei Stände am Weihnachtsmarkt in Ebermannstadt machen“, erklärt Barbara Lahner. Weiter erzählt sie, dass 25 Frauen kurz entschlossen bastelten, backten oder strickten.

Der Wünschewagen erfüllt sterbenskranken Menschen am Ende ihres Lebens noch eine letzte Wunschfahrt. Die Fahrt ans Wunschziel ist für den Fahrgast und seine Begleitung kostenlos und wird eben aus solchen Spenden finanziert. Der Wagen verfügt über eine notfallmedizinische Ausstattung. „Es ist einfach schön zu wissen, dass Menschen am Ende ihres Lebens noch einmal eine letzte Fahrt unternehmen können und dabei auch medizinisch versorgt sind“, meint Gudrun Sponsel sichtlich gerührt.

Berührt von der Idee des Wünschewagens sind auch Kirchenpfleger Thomas Jungwirth und Pastoralreferent Andreas Löbenfelder von der Katholischen Kirchenverwaltung Wohlmuthshüll . Doch dann freuen sie sich, denn sie erhalten knapp 2100 Euro für die Kirche. Sie loben das große Engagement der Frauen, denn sie erhalten zum 16. Mal eine Spende aus dem Erlös von Weihnachtsmarktverkäufen. cs