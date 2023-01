Tüchersfelds Superschütze Josef Teichmann ist zum fünften Mal Schützenkönig. Der Schützenverein Waidmannsheil Tüchersfeld , gegründet 1906, feierte im Café Müller mit Verleihung der Vereinsmeistertitel, Ehrung der Pokal- und Scheibengewinner sowie der Proklamation der neuen Könige.

Insgesamt nahmen 46 Starter an den Luftgewehr- und Luftpistolenwettkämpfen sowie dem Kleinkaliberschießen teil. Josef Teichmann sicherte sich mit einem 263,3-Teiler den Titel. Vizeschützenkönig wurde Oliver Gmelch mit einem 269,8-Teiler, gefolgt von Kathrin Müller mit einem 341,6-Teiler. Neue Jugendschützenkönigin wurde Susanne Teichmann mit einem 1218,0-Teiler.

Kleinkaliberkönig wurde Gerhard Niklas mit 9,7 Ringen vor Klaus Blank mit 9,0 Ringen und Hans Donhardt mit 8,6 Ringen. Vereinsmeister mit dem Luftgewehr wurde Ralf Blank mit 361 Ringen, gefolgt von Thomas Teichmann (361) und Mario Teichmann (352). Bei den Damen konnte sich Martina Willnecker mit 355 Ringen den Titel der Vereinsmeisterin sichern. Ihr folgten Katja Teichmann (354) und Anja Schrüfer-Kolb (334).

Vereinsmeister mit der Luftpistole wurde Klaus Blank mit 161 Ringen vor Ralf Blank (142) und Jasmin Gmelch (130). Mit 250 Ringen sicherte sich Klaus Blank auch den Titel des Kleinkalibervereinsmeisters. Es folgten Alfred Deß (202) und Hans Donhardt (190).

Die Schützenmeisterscheibe ging an Katja Teichmann mit einem 204,6-Teiler, gefolgt von Thomas Teichmann (286,7) und Alexandra Müller (373,8). Die Weihnachtsscheibe gewann Martina Willnecker mit einem 207,4-Teiler vor Jasmin Gmelch (259,1) und Andrea Wächter (374,0). Die Neujahrsscheibe sicherte sich mit einem 251,9-Teiler Thomas Teichmann vor Katja Teichmann (303,5) und Martina Willnecker (468,0). Die Glücksscheibe ging mit 104 Punkten an Juliane Hofmann, gefolgt von Hans Landmann (80) und Mario Teichmann (75). Den Dorfjugendpokal gewann Kathrin Müller vor Josef Teichmann und Mario Teichmann. Der Bayer-Pokal ging an Ralf Blank (188,8-Teiler) vor Mario Teichmann (220,8) und Josef Teichmann (274,8). Mario Teichmann gewann mit einem 12,0-Teiler den Bäckerei-Müller-Pokal. Ihm folgten Katja Teichmann (15,0) und Anja Schrüfer-Kolb (25,5). Den Hans-Gmelch-Pokal gewann Renate Schrüfer vor Stefanie Landmann und Katja Teichmann. Der Kathrin-Müller-Pokal wurde an Anja Schrüfer-Kolb verliehen. Ihr folgten Susanne Teichmann und Martina Willnecker. tw