Fünf Autofahrer haben am Mittwoch eine geschlossene Bahnschranke der Gräfenbergbahn ignoriert und das Gleis überquert. Sie erwartet nun ein hohes Bußgeld und Fahrverbot.

Am Morgen kam es zu einem technischen Defekt der Gräfenbergbahn, wodurch die Schranken der direkt angrenzenden Bahnüberquerungsanlage geschlossen wurden und zunächst nicht mehr freigegeben werden konnten. Der Zug stand in dieser Zeit im Bahnhof Kalchreuth . Dadurch kam es auf der Heroldsberger Straße für den Autoverkehr in beiden Fahrtrichtungen zu erheblicher Staubildung.

Als eine ebenfalls im Stau stehende Polizeistreife der Polizeiinspektion Erlangen-Land der Ursache der Verkehrsstörung auf den Grund gehen wollte und am Stau vorbei bis kurz vor die geschlossene Schranke fuhr, überquerten insgesamt fünf Autos die für den Verkehr gesperrte Bahnanlage, obwohl die

Halbschranken geschlossen, ein rotes Lichtsignal sowie ein akustisches Warnsignal gut sicht- und hörbar waren. Die Polizei stoppte die Fahrzeuge hintereinander. Die Fahrer erwartet jeweils ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, drei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister.

Die Polizeiinspektion Erlangen-Land weist ausdrücklich darauf hin, dass Bahnanlagen unter keinen Umständen befahren werden dürfen, solange die Schranken geschlossen sind, sich gerade senken, rote Lichtzeichenanlagen leuchten oder blinken oder akustische Warnsignale zu hören sind.

Im Falle einer Störung ist die betroffene Bahnanlage zu umfahren. pol