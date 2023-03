Der über das Felsenstädtchen hinaus segensreich wirkende Elisabeth-Verein Pottenstein hat eine fast komplett neue Vereinsführung gewählt. Niemand hat den Verein, der sich das heilsbringende Wirken der heiligen Elisabeth von Thüringen auf die Fahnen geschrieben hat, in den 15 Jahren seit der Vereinsgründung so geprägt wie Andrea Eichenmüller. Nun stand die Gründungsvorsitzende des inzwischen 131 Mitglieder zählenden Vereins für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Als neue Vereinschefin wurde Karin Spörl von den anwesenden 42 Mitgliedern im Gasthof „Goldene Krone“ gewählt.

Schlicht und ergreifend sei es zu viel der Anforderungen, die ihr Alltag mit sich bringe, ihr Amt weiterführen zu können, so Eichenmüller. Außerdem sei es nach 15 Jahren auch an der Zeit, dass es einen Wechsel gebe. Auch die bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Monika Blechschmidt und Regina Ringler sowie Schriftführerin Bettina Borst und Beisitzerin Kunigunde Heinlein kandidierten nicht mehr. Einzig Kassier Josef Krieg und die Beisitzerinnen Maria Zitzmann und Gerlinde Schmitt bleiben im Amt. Neue Zweite Vorsitzende ist Monika Reinwand aus Waischenfeld, die seit fünf Jahren Hauswirtschaftskurse für den Helferkreis hält. Dritte Vorsitzende wurde Stadträtin Maria Dreßel, die einst einen Kurs für pflegende Angehörige belegt hatte. Steffi Ribold ist neue Schriftführerin, und für Kunigunde Heinlein rückt Sieglinde Krellner in den Vorstand nach.

Unter der Leitung von Stadträtin Birgit Haberberger ging die Neuwahl reibungslos über die Bühne. Maria Zitzmann hielt die Laudationes für die ins zweite Glied gerückten Vorstandsmitglieder. Insbesondere dankte Zitzmann Andrea Eichenmüller. Durch ihre spirituellen Impulse und ihre beruhigende Ausstrahlung habe sie den Mitgliedern immer wieder neue Kraft für ihre Vereinsarbeit gegeben. Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU/UWV) sagte, Pottenstein sei durch den Verein reich an Menschlichkeit geworden. Den Ausblick auf dieses Jahr gab die neue Vereinschefin Karin Spörl. Höhepunkt ist der Demenztag am 24. September im Pottensteiner Bürgerhaus.

Melanie Schulz vom Rikschateam warb dafür, dass sich noch einige Rikschafahrer melden. Erstmals ist der Verein beim Fränkische-Schweiz-Marathon mit zwei Rikschas dabei. Ganz neu ist auch, dass die Seniorenheime in Pottenstein , Streitberg und Muggendorf und die Lindenhöfe in Elbersberg künftig einen Rikschatag für ihre Bewohner anbieten können. Die Rikscha-Hotline lautet 0151/25029188. tw