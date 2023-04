Das Technische Hilfwerk ( THW ) Forchheim zählt mit 125 aktiven Helfern und 35 Jugendlichen mittlerweile zu den größten Ortsverbänden des THW in ganz Bayern. Deshalb und auch weil die Aufgaben im Verband immer vielfältiger werden, brauchen der Ortsbeauftragte Christian Wilfling sowie sein Stellvertreter Alexander Schrüfer weitere Entlastung. Martin Bühl ist deshalb ab sofort neben Schrüfer ebenso stellvertretender Ortsbeauftragter des Ortsverbands Forchheim .

Der 34-jährige Heroldsbacher und Vater eines acht Monate alten Jungen ist seit 2009 beim THW Forchheim . Zunächst mehrere Jahre als Helfer im Suchtrupp, in den letzten drei Jahren außerdem in der Ersten Bergungsgruppe. Auch seine Frau Anna ist aktiv in der Gruppe Schwere Bergung. Was er am THW liebt? „Kameradschaft, spannende Dienste, lustige Abende, aber auch die gute Zusammenarbeit mit der ganzen Blaulichtfamilie“, sagt Bühl. „Wir sind sehr dankbar, dass uns Martin Bühl in der Führung des Ortsverbands unterstützt. Er übernimmt wichtige Führungsaufgaben“, sagt Wilfling. red