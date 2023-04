Sonnenschein pur, die Läufer topfit in Form, die Veranstalter rundum zufrieden und Moderator Peter Plagemann von den Freaky-Friday-Runners Bamberg verbreitete mit flotten Sprüchen und motivierenden Worten gute Laune. Das Laufteam der Freiwilligen Feuerwehr Weilersbach hatte zum siebten Frühjahrslauf eingeladen. Für Organisator Stephan Hack war dabei wichtig, dass man schon seit Jahren Bewährtes nach Corona wieder hinbekommt. Was bestens klappte. Es war wieder ein Lauferlebnis für Groß und Klein mit einer hohen Läuferbeteiligung. Was neu war: Der Samstagnachmittag, der eventuell auch in Zukunft bleibt.

Start und Ziel war wie seit je her das SV-Gloria-Gelände. Die Ersten waren die Bambini, die auf die 600-Meter-Strecke am Sportplatz geschickt wurden und dabei sichtlichen Spaß hatten. Viele der kleinen Läufer waren heuer das erste Mal dabei. Sie hatten leuchtende Augen, als sie am Ziel die Medaillen bekamen. Die Schnellsten waren Viktoria Bougataf vom SC Kemmern und Timm Gieler vom SV Bamberg . „Man ist schon etwas nervös“, sagte die glückliche Viktoria nach dem Zieleinlauf. Beim Jugendlauf über 1200 Meter siegte Mara Häfner vom WSV Warmensteinach in einer Zeit von 5:02 Minuten, dicht gefolgt von Raphael Bougtaf vom SC Kemmern.

Pünktlich um 16 Uhr ließ Bürgermeister Marco Friepes, der selbst an den Start ging, die Sirene aufheulen und gab damit den „Startschuss“ für die Hauptläufe. Und die Läufer machten sich auf die Runde durch Weilersbach und die blühende Natur.

Diejenigen, die lieber nur „am Rande“ mit dabei waren, feuerten die Läufer immer wieder an. Die Zehn-Kilometer-Distanz gewann bei den Männern Markus-Kristan Siegler von der LG Erlangen in 39:06 Minuten, gefolgt von Vitus Bräunig (ALV Mainz) und Thomas Huberth (SSV Forchheim). Bei den Frauen gab es zwei Siegerinnen, die gemeinsam ins Ziel einliefen. Vom SC Kemmern waren dies Manuela Glöckner und Carmen Schlichting-Förtsch in 45:25 Minuten, gefolgt von Christine Schrenker-Schöpf vom TV 1848 Coburg . Für Manuela Glöckner war es bereits der sechste Sieg in Serie. Für Carmen Schlichting-Förtsch war es der allererste Frühjahrslauf. In der Sechs-Kilometer-Distanz setzte sich auf Männerseite Markus Thomann aus Stegaurach in starken 23:55 Minuten durch, gefolgt vom Vorjahressieger Felix Auerswald (SC Bischofsgrün) und Matthias Zeis (Laufgruppe FFW Lohndorf).

Bei den Frauen gewann Bettina Loos in 28:46 Minuten vor Dagmar Kupfer (Sontowski & Partner Group) und Anna-Lena Sassik. In der Teamwertung über die zehn Kilometer war „Böhnlein Sports Bamberg“ (Mike Büttner, Rainer Kirchner und Dominik Epple) vor dem SC Kemmern. Über die sechs Kilometer war die Mannschaft der stark vertretenen Feuerwehr Burk am schnellsten.

Die schnellsten bei den Nordic-Walkern waren Nadine Zimmermann (Bauers Rennsemmeln) und Weilersbachs Vizebürgermeister Roland Dauer vom Weilersbacher FFW-Laufteam. Heidi Amon