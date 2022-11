Der Festplatz in Wannbach war kürzlich von vielen Laternen erleuchtet. Der Grund: Der Kinderchor der Singgemeinschaft in Pretzfeld , die „Pretzfelder Fröschla“, veranstaltete einen Laternenumzug zum St. Martinstag.

Wie aus einer Pressemitteilung des Chors hervorgeht, ging es vom Festplatz Wannbach aus − begleitet von Fackelträgern − über den Feldweg Richtung Hagenbach. Gemeinsam sangen die Kinder die einstudierten Laternenlieder. Auf der halben Strecke trafen sie St. Martin mit seinem Pferd. Dort wurde dann die Martinsgeschichte in Erinnerung gerufen. Die Zuhörer erfuhren dabei auch viel Neues.

„Lichterkinder“ am Ende

Auf dem Rückweg führte St. Martin den Zug zum stimmungsvoll beleuchteten Festplatz an. Mit dem Lied „Lichterkinder“ endete der Umzug, bei dem nahezu ohne Pause die verschiedensten St. Martinslieder erklangen.

An den Feuerschalen ließen alle bei Kinderpunsch, Glühwein und Wienerlebrötchen den schönen Abend ausklingen. „..so wie St. Martin spenden sie Freude in alle Herzen auf dieser Welt.“ Dieser Satz aus dem Lied „Lichterkinder“ war die Überschrift zu einer Aktion am Rande der Veranstaltung. Bei dem Laternenumzug kam ein Erlös in Höhe von 500 Euro zusammen, der an die „Jonas Gabriel Kinderkrebshilfe“ gespendet wurde. Ganz nach dem Vorbild St. Martins.

Wegen der singbegeisterten Fröschla und der harmonischen Stimmung bei der gesamten Veranstaltung bleibt dieser Abend vielen wohl noch einige Zeit in guter Erinnerung. red