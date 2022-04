Der 24. Februar veränderte schlagartig das Leben der Menschen in der Ukraine. Seit Beginn des Krieges ist für sie nichts mehr so, wie es war. Und daher war es auch für die Schulfamilie der Forchheimer Georg-Hartmann-Realschule wichtig, diesen Geschehnissen irgendwie zu begegnen.

Viel ist seither im Unterricht, auf dem Pausenhof und zu Hause in den Familien über das Thema gesprochen worden. Dass Menschen aufgrund des Krieges Tod und Leid erfahren, aus ihrer Heimat flüchten und zum Teil ihre Angehörigen und Freunde zurücklassen müssen mit der Ungewissheit, ob sie sie jemals wiedersehen können, erschüttert die Schüler sowie deren Lehrkräfte gleichermaßen.

Daher möchte die Realschule durch verschiedene Aktionen deutlich machen, dass sie sich für den Frieden einsetzt und Menschen in Not unterstützen will. Dank des gemeinsamen Einsatzes von Lehrern, Eltern und vor allem fleißigen Schülern verwandelte sich die Aula in den letzten Tagen in ein einziges aussagekräftiges Symbol für den Frieden: Den Boden schmückt ein großes, buntes Friedenszeichen, das aus mehr als 700 ausgeschnittenen Handabdrücken gestaltet wurde. Und in der Luft fliegen nun ebenso viele weiße Friedenstauben aus Papier, so dass man, wenn man den Raum betritt, das Gefühl hat, Teil einer schwebenden, wunderschönen weißen Bewegung zu werden. Diese weißen Tauben verbreiten seither den Geist des Friedens in der Aula der GHR.

Gekrönt werden diese Aktionen durch einen großen Spendenlauf der gesamten Schülerschaft, der am 3. Mai stattfinden wird. Die Spenden kommen dem „Aktionsbündnis Katastrophenhilfe“ zugute.

Insbesondere den Schülern war es ein großes Bedürfnis, aktiv werden zu können in einer Situation, in der sich alle so ohnmächtig fühlen und nur eins wünschen: Frieden. red