Der Freundeskreis Volksschule Obertrubach hat bei der Neuwahl des Vorstands Eduard Rauber aus Geschwand als Vorsitzenden wiedergewählt. An seine Seite treten nun Günther Haberer aus Obertrubach als Zweiter Vorsitzender und Christine Berner aus Herzogwind als Kassenführerin. Sandra Stangl, die bisherige Zweite Vorsitzende , bleibt der Schule als Leiterin der Mittagsbetreuung erhalten. Neben der in diesem Amt bestätigten Katrin Habermann übernimmt die ehemalige Kassenführerin Stefanie Ebenhack die Kassenprüfung. Bürgermeister Markus Grüner wurde in das Amt des Schriftführers, Kathrin Häfner, Monika Neuner und Kerstin Rümpelein wurden als Beisitzerinnen gewählt.

Der Freundeskreis war von 2006 bis 2020 Träger der Mittagsbetreuung in der Grundschule in Bärnfels, ehe zum Beginn des laufenden Schuljahrs mit der Johanniter-Unfall-Hilfe , Regionalverband Oberfranken, ein neuer, professioneller Träger gefunden wurde. Jetzt fördert der Verein die pädagogische Arbeit der Grundschule Obertrubach mit Zuschüssen zu vielfältigen Anschaffungen und Aktivitäten. So wurde etwa in diesem Jahr PC-Ausrüstung im Wert von rund 2000 Euro finanziert und die Digitalisierung der Schule damit ein wichtiges Stück vorangebracht.

Die Jahresversammlung ernannte erstmals in der Vereinsgeschichte drei Ehrenvorsitzende: Stefanie Ebenhack, Erich Kirsch und Ramona Walter wurden mit dieser Auszeichnung für ihren langjährigen Einsatz in Vorstandsämtern des Freundeskreises und insbesondere für ihre unermüdliche und ausgesprochen arbeitsintensive ehrenamtliche Tätigkeit in der Mittagsbetreuung geehrt. Damit haben sie über viele Jahre für viele Familien eine unverzichtbare Voraussetzung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf geschaffen. red