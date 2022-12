Bei einem Besuch in der Kinderonkologie des Universitätsklinikums Erlangen haben Vertreter des Kinderchors „Die Poppsternla“ aus Poppendorf bei Heroldsbach eine Spende in Höhe von 250 Euro überreicht. Mit dem Geld wird das Weihnachtswunschprojekt von Jeannine Rauch unterstützt, die gemeinsam mit ihrem Mann Geschenke an junge Krebspatienten verteilt und so etwas Freude in den Klinikalltag bringt.

Die Spende des Chors mit seinen knapp 35 Kindern und Jugendlichen im Alter von fünf bis 17 Jahren wurde nach dem Laternenumzug zum Martinstag in Poppendorf erlöst, als man im Hof der Familie Mauser zusammenkam, um bei Kinderpunsch, Glühwein, Bier, Martinsbrezel, Lebkuchen und Bratwurstbrötchen ein paar schöne gesellige Stunden zu verbringen. Der Auftritt des Kinderchors „Die Poppsternla“ mit Liedern zum Thema Herbst und St. Martin versüßte den Anwesenden den Abend wie jedes Jahr ungemein. red