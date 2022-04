Es war nach 2019 die erste Mitgliederversammlung, die der Bürgerbund wieder wie üblich im Frühjahr abhalten konnte.

Fast 30 der gut 100 Mitglieder trafen sich im Saal des Gasthofs Pfister, um nach den Rechenschaftsberichten von Vorsitzender und Schatzmeister über den neuen Vorstand für die nächsten zwei Jahre abzustimmen. Die bisherige erste Vorsitzende Monika Dittmann sagte, es sei an der Zeit, „nach 13 Jahren an der Spitze des Vorstands die Verantwortung in jüngere Hände zu geben“. Sie bleibt jedoch im Vorstand, nun als Zweite Vorsitzende.

Generationenübergang

Zum neuen ersten Vorsitzenden wurde Frederik Jung gewählt. Er begrüßte Monika Dittmanns Verbleib im Vorstand, da sie Erfahrungsträgerin sei und bekannte Ansprechpartnerin, vor allem für die älteren Bürger. „Nicht ein Bruch im Vorstand war das Ziel, sondern ein Übergang auf die nächstjüngere Generation“. Der bisherige Zweite Vorsitzende Stefan Pfister scheidet aus dem Vorstand aus. Durch sein Mandat als Marktgemeinderat wird auch er weiter eine tragende Rolle im Bürgerbund spielen.

Frederik Jung machte deutlich, dass der Bürgerbund in den nächsten beiden Jahren politisch erkennbar sein wird, überall dort, wo man Verbesserungsbedarf wahrnehme. Zuletzt wurde zum Beispiel auf Antrag des Bürgerbundes die Planung für die neue Kindertagesstätte überarbeitet und um eine große Photovoltaikanlage mit Speicher ergänzt.

Nach dem Ende der Pandemie-Beschränkungen soll nun außerdem das Vereinsleben wieder intensiver begonnen werden. Ebenfalls neu besetzt wurden die Posten des Schatzmeisters mit Andreas Reisch und der Schriftführerin mit Isabel Schwarzmann.

Zum Schluss berichtete Bürgermeister Claus Schwarzmann aus dem Gemeindeleben. Es folgte eine Diskussion, in der im Zeichen des Krieges in der Ukraine die kommunalen Möglichkeiten zu größerer Unabhängigkeit in Energiefragen breiten Raum einnahmen. Aber auch der Neustart von Kultur und gemeinschaftlichem Dorfleben waren Thema. red