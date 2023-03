In einem voll besetzten Saal sind kürzlich die Mitglieder der Frauenunion aus Pretzfeld und Ebermannstadt zusammengekommen, um den Vorstand neu zu wählen. Sigrid Hübschmann, bisherige Vorsitzende, gab ihr Amt ab. Damit will sie laut Pressemitteilung der Frauenunion jungen, motivierten Frauen den Weg ebnen, um neue Projekte ins Laufen zu bringen, um mehr junge Frauen für politische Arbeit vor Ort zu begeistern. Einstimmig wurde der Vorstand neu gewählt: Als Vorsitzende steht Diana Könitzer, auch CSU-Vorsitzende und Gemeinderätin in Pretzfeld, der Vereinigung vor und freut sich, „dass wir viele engagierte Frauen in unseren Reihen haben, mit denen wir in tollen Projekten neu gestalten können und gleichzeitig auf die Erfahrung und das Wissen der ältere Generation zurückgreifen können. Das ist eine tolle und bereichernde Kombination.“

Zusammenarbeit ist wichtig

Als Stellvertreterinnen stehen Sigrid Hübschmann, Sabine Schell und Peggy Maas Diana Könitzer zur Seite. Schatzmeisterin bleibt Marianne Bieger, Schriftführerin ist erneut Hilde Hofmann. Vor allem die Zusammenarbeit beider Ortsverbände und die Stärkung des Raumes in der Fränkischen Schweiz stehen im Vordergrund der Arbeit. „Wir hören und sehen, wo der Schuh drückt, und werden genau da ansetzen, denn wir sind vor Ort und kennen die Probleme und können so am besten unterstützen“, sagte Könitzer in ihrer Antrittsrede.

Auch die Beisitzerinnen Karin Dittrich, Pamela Dittrich und Lydia Herbst sowie Oda Schick freuen sich auf alle Ideen und auf die verstärkte Zusammenarbeit mit dem Kreisverband der Frauenunion. red