Der Förderkreis Fränkische Schweiz-Museum traf sich zu seiner jährlichen Hauptversammlung im Bürgerhaus Pottenstein . Es gab Neuwahlen, zudem verabschiedeten die Mitglieder eine neue Satzung.

Armin Schneider, der sein Amt als Erster Vorsitzender nach 16 Jahren Tätigkeit zur Verfügung stellt, skizzierte das vergangene Vereinsjahr. Zudem erwähnte er, dass sich der Förderkreis bei der Translozierung des Weißen Kreuzes in das Fränkische Schweiz-Museum mit über 2000 Euro beteiligte. Heinz Stark, der Kreisheimatpfleger des Landkreises Bayreuth, hatte die Translozierung initiiert.

Neue Arbeitsgruppe

Innerhalb des Förderkreises gründete sich die Arbeitsgruppe „Geologie und Archäologie“ neu. Die Ziele dieser Arbeitsgruppe: gemeinsame Treffen, um über aktuelle Funde zu sprechen, Fortbildungen, Aktionen im Museum und Expertisen von Seiten des Museums erhalten. Der Verein erstellte zusammen mit Gruppeninitiator Markus Pittroff aus Pottenstein einen Verhaltenskodex für die beteiligten Sammler. Museumsleiter Jens Kraus sieht in der Arbeitsgruppe eine Chance, da sein Museum so Neuigkeiten über Funde sofort mitbekommt. Außerdem könne so eine gute Vernetzung mit Sammlern und Geschichtsinteressierten entstehen.

Die neuen Amtsträger

In der Sitzung fanden Neuwahlen statt. Erstmals steht dem Verein eine Frau vor. Als Erste Vorsitzende wählte das Gremium Frau Claudine Lange aus Pegnitz. Ihr Stellvertreter ist Stefan Frühbeißer, der Erste Bürgermeister Pottensteins. Lutz Wagner, Kreisheimatpfleger des Landkreises, ist fortan der Dritte Vorsitzende . Schriftführerin bleibt Susanne Distler. Neu im Amt ist Markus Pittroff als Kassier. red