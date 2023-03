„Bonne chance“, also viel Erfolg, wünschte Französischlehrerin Barbara Schneier zur bestandenen Prüfung . Das Gymnasium Fränkische Schweiz (GFS) in Ebermannstadt hatte seinen Schülerinnen und Schülern am Ende des vergangenen Jahres die Möglichkeit geboten, die international anerkannte französische Sprachprüfung „DELF scolaire“ auf der Niveaustufe B1 (das heißt nach dem vierten beziehungsweise fünften Lernjahr) abzulegen.

„Das DELF-Diplom, das lebenslang gültig ist, kann später in allen Situationen, in denen Französischkenntnisse nachzuweisen sind, von großem Nutzen sein: Studium, Praktikumssuche, Beruf“, so die Organisatorin, Französischlehrerin Barbara Schneier. Die Teilnahme an dem Sprachenzertifikat ist freiwillig, es meldeten sich 15 Schülerinnen und Schüler hierfür an. Finanzielle Unterstützung für die Prüfungsgebühr erhielten die Teilnehmer vom Verein der Freunde des GFS.

Geprüft wurde in vier verschiedenen Kompetenzbereichen: Leseverstehen, Hörverstehen, Sprachproduktion und mündliche Ausdrucksfähigkeit. Der schriftliche Teil der Prüfung wurde an das Französische Institut nach Erlangen geschickt und von Muttersprachlern korrigiert, der mündliche Teil konnte direkt am GFS bei den beiden Prüferinnen und Französischlehrerinnen Katja Metschnabl und Elisabeth Hornegger absolviert werden. dia