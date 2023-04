Viele Schüler haben die Vorstellung, dass Französisch als Fremdsprache überaus schwer sei. Um bei den Mädchen und Jungen Berührungsängste abzubauen, hat es sich in der Region unter anderem das Deutsch-französische Institut in Erlangen zur Aufgabe gemacht, im Rahmen des Projektes „Francemobil“ Schulen aufzusuchen und die Kinder spielerisch an die Sprache sowie Kultur heranzuführen.

Auf Einladung der Fachschaft Französisch besuchte die französische Lektorin Mahault Sturm-André das Gymnasium Fränkische Schweiz (GFS) in Ebermannstadt . Alle vier fünften Klassen hatten die Möglichkeit, mit Hilfe des „Francemobils“ etwas in die französische Sprache einzutauchen.

Dabei wurde offenbar, dass in jedem Schüler schon einiges an Französisch-Kenntnissen schlummert, ohne dass ihm dies vorher bewusst gewesen wäre. Und schon waren alle mitten im Spiel und verwendeten recht unbekümmert französische Begriffe. Fazit: Französisch kann richtig Spaß machen, hat eine wohlklingende Sprachmelodie und ist kein Hexenwerk. Das Projekt wurde von der Robert-Bosch-Stiftung und der französischen Botschaft ins Leben gerufen und wird unter anderem von Renault unterstützt. Jedes Jahr sind zwölf französische Lektoren in Deutschland unterwegs, um in Schulen das „schwere“ Französisch leicht zu präsentieren. Das Programm gibt es seit 2002. Seither wurden mit dieser Aktion über eine Million Schüler erreicht. Weitere Hauptpartner des Programms sind das Deutsch-französische Jugendwerk und das Institut Francais. dia