Eine neue Ausstellung ist ab dem kommenden Donnerstag, 10. Februar, in der Treppenhausgalerie der Stadtbücherei Forchheim zu sehen. Unter dem Motto „Vielfalt“ zeigen die Fotografen von „fotospektrum“ unterschiedlichste Beispiele aus ihrer fotografischen Arbeit.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Montag/Dienstag/Donnerstag/Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 12.30 Uhr) zugänglich und läuft bis 10. Mai.

Der Fotoclub zeichnet sich durch Vielseitigkeit sowohl in der Motivwahl als auch in der Fotobearbeitung aus. Die Arbeiten der ambitionierten Hobbyfotografen werden in der Gruppe intensiv besprochen und analysiert, um ständig voneinander zu lernen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtbücherei Forchheim zur Ausstellung .

Das Spektrum der Ausstellung schließt Architektur- und Objektfotografie, Landschafts-fotografie, Tierfotografie und experimentelle Fotografie ein. Näheres erfahren Interessierte unter www.forchheim.de. red