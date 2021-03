Schon am 23. April 2020, dem "Welttag des Buches ", sollte die 3. Bildungskonferenz in der Bildungsregion Landkreis Forchheim stattfinden. Aufgrund der beginnenden Pandemie musste dieser Termin im letzten Jahr abgesagt werden. Am Montag, 26. April, 14 bis 16 Uhr , wird nun die Bildungskonferenz als Online-Veranstaltung nachgeholt.

Bei der Veranstaltung sollten unter anderem die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung von Leseförderung und Mediennutzung in den Bildungseinrichtungen des Landkreises Forchheim durch die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) vorgestellt werden.

Forschungsergebnisse

Inzwischen sind diese als Teil des Buches "Medienbildung und Literacy in Kindergarten und Schule " erschienen. In Kooperation mit dem Herausgeber dieses Buches , Volker Titel vom Institut für Buchwissenschaft an der FAU, fanden außerdem im März 2021 Online-Fortbildungen statt.

An insgesamt drei Terminen standen - gestaffelt nach Altersgruppen - Erfahrungen aus den Kitas und Schulen bei der Nutzung unterschiedlicher Medien sowie Ideen für die jeweilige Praxis der Leseförderung und Medienbildung im Mittelpunkt. Darüber hinaus wurden den insgesamt etwa 50 Teilnehmenden die wissenschaftliche Befunde vorgestellt und gemeinsam mit ihnen diskutiert.

In der nachgeholten Bildungskonferenz am Montag, 26. April, erhält auch die breite Öffentlichkeit die Gelegenheit, die zentralen Befunde und Empfehlungen aus dem mehrjährigen landkreisweiten Projekt "FOrlesen!" in dieser Online-Veranstaltung zu erfahren. Nach dem etwa einstündigen Vortrag Titels kommt außerdem Heike Schütz von der Akademie für Ganztagsschulpädagogik (AfG) zu Wort, die das Einzelprojekt "fun-reader" vorstellen wird. Auch der "Lesehund" Benny wird vorgestellt.

Kontakte

Online-Anmeldeformular und Programmflyer sind unter www.bildungsregion-forchheim.de zu finden. Dort gibt es auch weiterführende Informationen zur Publikation "Medienbildung und Literacy in Kindergarten und Schule " sowie zu weiteren Projekten und Veranstaltungen des Bildungsbüros. Die Teilnahme an der Bildungskonferenz ist kostenlos. Der Teilnahmelink wird nach der Anmeldung per E-Mail verschickt. red