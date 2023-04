Die Skat-Saison des Bayerischen Skat-Verbandes (BSKV) ist gestartet. 2022 sicherten sich „Die Forellen“ Forchheim durch den ersten Platz in der Landesliga Nord den Aufstieg in die Bayernliga Nord. Dieses Jahr soll der Ligaverbleib unter anderem gegen so hochkarätige Vereine wie die „Keinohrbuben“ Nürnberg III, den 1. SC Zirndorf, „Grand Hand“ Ingolstadt und den 1. Skatclub Coburg I gesichert werden.

Zunächst geht es am Samstag, 22. April, nach Zirndorf. Am 10. Juni sowie am 1. Juli haben „Die Forellen“ Forchheim dann Heimrecht. Das Finalturnier findet für alle teilnehmenden Vereine am 9. September am zentralen Spielort in Lauf statt.

Gespielt werden jeweils vier Serien à 40 Spiele. Die Mannschaft besteht aus sechs Spielern, von denen vier direkt in den Spielbetrieb eingreifen und zwei als Ersatzspieler fungieren, gewissermaßen auf der Bank auf ihre Einwechslung warten.

Zur Mannschaft „Die Forellen“ Forchheim gehören Burkhard Sendner (Hetzelsdorf), Christoph Seidel ( Forchheim ), Dieter Gonschorowski (Möhrendorf), Heinz Hofmann (Baiersdorf), Joachim Günter ( Forchheim ) und Johann Kröner (Weilersbach).

„Die Forellen“ Forchheim treffen sich jeden Freitag ab 17.30 Uhr im „Pilatushof“ in Hausen, um ihrem Hobby, dem Skatspiel, zu frönen.

Interessenten können sich dort einfinden oder unter Telefon 09131/206338 Kontakt aufnehmen.

red