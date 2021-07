Die Stadtwerke Forchheim GmbH hat einen Zuschlag von der Stadt Forchheim erhalten: Im Zuge des Sonderförderprogramms „Höfebonus“ des Freistaats werden in den kommenden vier Jahren insgesamt 43 Objekte an das Glasfasernetz angeschlossen. Dafür stehen 779 000 Euro aus dem bayerischen Fördertopf zur Verfügung. „Wir sind sehr stolz über das Vertrauen, welches uns die Stadt Forchheim seit Beginn unserer Aktivitäten im Bereich Glasfaserausbau ausspricht und somit Forchheim auf dem Weg in die digitale Zukunft unterstützt“, sagt Mathias Reznik, kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke .

„Die Digitalisierung des gesamten Stadtgebietes ist uns wichtig. Mit dieser erweiterten Erschließung verbessern wir die zukunfts- und datensichere Infrastruktur für Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger und stärken damit unsere Stadt “, zeigt sich Oberbürgermeister Uwe Kirschstein erfreut über die Förderzusage der Regierung.

Die hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 in ganz Deutschland den flächendeckenden Ausbau mit Gigabitnetzen zu erreichen. „Eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur ist ein zentraler Standortfaktor für die Stadt Forchheim . Unsere Aufgabe ist es, eine schnelle, zuverlässige Internetverbindung in sehr hoher Qualität zur Verfügung zu stellen. Wir wollen deshalb in noch unterversorgten Gebieten Forchheims für die Forchheimer Betriebe und Privathaushalte hohe Bandbreiten im Internet verfügbar machen“, erklärt Forchheims Breitbandpate Viktor Naumann. red