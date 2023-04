Die Schülerinnen und Schüler der Zukunftswerkstatt des Ehrenbürg Gymnasiums Forchheim waren gemeinsam mit anderen Umweltinitiativen der Stadt und des Landkreises dem Aufruf von Forchheim for Future gefolgt, am 22. April am Programm zum Earth-Day teilzunehmen.

Mit einem Stand boten sie Einblick in die Bildungsarbeit zur Agenda 2030 und den 17 Nachhaltigkeitszielen. Unter dem Motto „Knete für das Zukunftshaus“ konnten Kinder gegen eine Spende selbst Knete herstellen und Pancakes essen. Das Geld übergaben sie später Klara Günther, der Vorsitzenden des Vereins Forchheim for Future im Zukunftshaus.

Eines nahmen sie von der Zukunftswerkstatt des EGF an diesem Tage mit: Gemeinsam kann man mehr bewirken als jeder für sich allein. Beim nächsten Earth-Day – da sind sich die Schülerinnen und Schüler einig – sind sie wieder dabei. red