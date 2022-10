Ein Sportverein , dessen Mitglieder ihr Vereinsheim aufwendig energetisch sanieren, eine Initiative, die mit einem Reparaturcafé ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft setzt und eine Schülergruppe, die sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz an ihrem Gymnasium einsetzt: Diese drei Projekte sind jetzt mit dem Bürgerenergiepreis ausgezeichnet worden, der jährlich von der Bayernwerk Netz GmbH ( Bayernwerk ) in Kooperation mit der Regierung von Oberfranken vergeben wird.

10.000 Euro teilen sich der ATSV Thierbach/Marxgrün (Landkreis Hof), die Nachhaltigkeitsinitiative „ Forchheim for Future“ und das Richard-Wagner-Gymnasium Bayreuth . Die Preisübergabe fand am Donnerstag, 13. Oktober, in den Räumen der Regierung von Oberfranken in Bayreuth statt.

„Die Energiezukunft hat längst begonnen, und jeder Einzelne kann Verantwortung für seine persönliche Energiewende übernehmen. Der Bürgerenergiepreis belohnt vorbildliche Projekte, die zum Nachahmen anregen“, erklärte Markus Leczycki, Leiter Kommunalmanagement der Bayernwerk Netz GmbH. RegierungspräsidentinHeidrun Piwernetz wies auf die Vielfalt der eingegangenen Bewerbungen hin: „Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Projekten beworben. Das zeigt, dass wir viel kreatives Potenzial in Oberfranken haben und dass sich die Bürgerinnen und Bürger Oberfrankens aktiv und mit Ideenreichtum für Energiewende und Klimaschutz einsetzen.“

Reparieren statt wegwerfen

Alten Dingen neues Leben einzuhauchen ist der Grundgedanke des Reparaturcafés in Forchheim , das von der Nachhaltigkeitsinitiative „ Forchheim for Future“ gegründet wurde. Das Reparaturcafé findet elfmal jährlich statt, viermal im Gebrauchtwarenkaufhaus „Pack mer’s“ und siebenmal im Pfarrzentrum Verklärung Christi . Bei den Zusammenkünften bei Kaffee und Kuchen leben die Mitglieder der Initiative ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern Nachhaltigkeit vor und animieren sie zur Schonung von Ressourcen und Verringerung des ökologischen Fußabdrucks.

Die Teilnahme ist kostenlos. Während der Lockdowns war es möglich, reparaturbedürftige Gegenstände an verschiedenen Stellen kontaktlos zur Reparatur abzugeben. Berechnungen der Initiative zufolge konnten so im Jahr 2021 mindestens zwei Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Über 4.000 Euro Preisgeld für den Bürgerenergiepreis dürfen sich die Verantwortlichen freuen.

Bewerbung für die nächste Runde

Der Bürgerenergiepreis wurde 2013 erstmals in Niederbayern verliehen. Dort feiert er in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum. Aber auch in den Regierungsbezirken Oberbayern, Unterfranken, Oberfranken und in der Oberpfalz werden seit Jahren Preisträger gesucht. Videos der bisherigen Sieger sind im Bayernwerk-Kanal auf Youtube zu finden. Mitmachen können Vereine, Kindergärten, Schulen oder Privatpersonen. Ausgeschlossen sind Projekte von Unternehmen, die sich gewerblich mit Energieeffizienz beschäftigen. Den Bewerbungsbogen gibt es unter bayernwerk.de/buergerenergiepreis. red