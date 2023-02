Gute Nachrichten für Forchheim hatte der Verbandsvorsitzende und Landrat des Landkreises Bad Kissingen, Thomas Bold , zur Jahrespressekonferenz des Tourismusverbands Franken auf der Festung Rosenberg in Kronach im Gepäck: Die Stadt Forchheim belegt beim prozentualen Zuwachs der Gästeankünfte im Jahr 2022 den ersten Platz.

Das enorme Plus an Ankünften im Vergleich zum Vorjahr beträgt 113,4 Prozent. Die Stadt Nürnberg liegt nach den Corona-Jahren knapp hinter Forchheim mit 107,6 Prozent. Rothenburg ob der Tauber konnte zum Beispiel ein Plus von 90,2 Prozent bei den Ankünften verzeichnen.

88.252 Gästeübernachtungen zählte die Stadt Forchheim im vergangenen Jahr, erläutert Nico Cieslar, der Leiter des Tourismusmanagements der Stadt Forchheim , in einer Pressemitteilung der Stadt: „Das ist für Forchheim ein neuer Rekordwert, was mich sehr freut. Es ist in erster Linie der positiven Entwicklung der Forchheimer Hotellandschaft zu verdanken. Die geografische Lage Forchheims sowie unser touristisches Leitbild und Angebot punkten bei den Gästen“.

Die Forchheimer Übernachtungszahlen der Vorjahre: 2019: 52.816; 2020: 30.262; 2021: 49.318. Berücksichtigt sind Beherbergungsbetriebe mit neun oder mehr Gästebetten sowie alle Campingplätze mit drei oder mehr Stellplätzen (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik). red