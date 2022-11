Die Stadtwerke Forchheim haben den ersten von zwei Förderbescheiden für den Bau zweier Hypercharger in Forchheim vom bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber überreicht bekommen. Insgesamt wird die Fördersumme für beide Ladestationen 66.500 Euro betragen.

Die Standorte befinden sich im Forchheimer Süden beim Medical-Valley und im Forchheimer Norden beim Edekamarkt in der Bamberger Straße. Mit der Zusage der Förderung werden die beiden Schnelllader nun bestellt und es wird mit dem Bau der Infrastruktur begonnen. Wenn alles glatt läuft, wird die Fertigstellung in circa sechs Monaten sein.

Die Stadtwerke Forchheim sind laut Pressemitteilung bereits vor über zehn Jahren in die E-Mobilität eingestiegen und bieten neben der öffentlichen Ladeinfrastruktur mit Normalladern auch das Servicepaket für das heimische Laden an. Die „dritte Säule“ der Forchheimer E-Mobilität soll ab 2023 der Betrieb zweier Hypercharger sein. „Ich freue mich, dass gemeinsam mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger die Neuauflage,„Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Bayern 2.0“ ins Leben gerufen werden konnte“, sagte Umweltminister Thorsten Glauber .

Im Gegensatz zu den Normalladestationen kann an einem Hypercharger in weniger als einer halben Stunde das Auto zwischen 60 und 70 Prozent wieder aufgeladen werden. red