Kurz vor den Weihnachtsferien hat die Grundschule Weilersbach eine großzügige Spende vom Förderverein bekommen. Im Rahmen der adventlichen Nikolausfeier überreichte der stellvertretende Vorsitzende, Bürgermeister Marco Friepes, an die Schulleiterin Sigrid Nöth-Nix 3000 Euro. In Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat konnte durch den Verkauf weihnachtlicher Leckereien am „Weilersbacher Adventsmarkt mit Herz“ sowie durch das Einsammeln von Christbäumen im Januar dieser stattliche Betrag erwirtschaftet werden. Das Geld soll zur Anschaffung neuer Spielgeräte sowie für den Schulwald verwendet werden. dia