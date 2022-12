Der Förderverein der Sanitätsbereitschaft Forchheim hat sich in diesem Jahr wieder zur Aktion „Freizahltag“ der Sparkasse und von Radio Bamberg angemeldet. Viele Teilnehmer an der Abstimmung stimmten für den Förderverein , und so erhielt der Verein der Sanitätsbereitschaft die Summe von 500 Euro von der Sparkasse. Der Gewinn sollte für die Sicherheit der Helfer und somit auch der Bevölkerung eingesetzt werden.

Vorsitzender Gerhard Hoch überreichte der Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Forchheim nun neue Handscheinwerfer der modernsten Technik, welche auf den Fahrzeugen zum Einsatz kommen werden und auch in der Einrichtung für den Fall von Stromausfällen. Bereitschaftsleiter Sebastian Wolf bedankte sich beim Förderverein für die Zuwendung. red